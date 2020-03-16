НБУ продолжает транжирить резервы для сдерживания девальвации

В то время, как НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, Национальный банк объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в понедельник.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12:30.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Также НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.