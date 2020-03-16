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16 марта 2020, понедельник, 10:41 836
Экономика 2020-03-16T10:41:56+02:00
Українські Новини
НБУ продолжает транжирить резервы для сдерживания девальвации

НБУ продолжает транжирить резервы для сдерживания девальвации

Анна Рудык
Курс гривны, НБУ, Нацбанк, Межбанк, Продажа валюты
Доллар
Доллар

В то время, как НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала, Национальный банк объявил аукцион по продаже до 200 млн долларов на межбанке в понедельник.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12:30.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 13 марта на 31,91 коп. до 26,9479 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,36 коп. до 26,0852 UAH/USD.

Также НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

А 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны

Кроме того, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD. 11 марта Национальный банк продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

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