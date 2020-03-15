Таможня создала карту работы пунктов пропуска на время карантина

Карта показывает, какие пропускные пункты открыты, а какие закрыты. На карте обозначены те пропускные пункты, которые закрыты со стороны Украины и со стороны соседних государств. Они подсвечиваются красным. Также помечены пункты, работающие на территории Украины. Они выделены зеленым цветом.

Уточняется, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения в пешеходном сообщении.

Данная информация будет особенно полезна всем, кто хочет вернуться в Украину из заграницы.

Как сообщали Українські Новини, с целью предупреждения дальнейшему распространению коронавуруса МОЗ хочет закрыть все потенциально опасные места скопления людей, кроме аптек и магазинов.

Тем временем в соцсетях появились группы и чаты самокоординации украинцев для возвращения домой. В то же время немаловажно понимать, что такое коронавирус и чем Covid-19 отличается от гриппа.