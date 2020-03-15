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15 марта 2020, воскресенье, 21:22 291 Инфографика
Общество 2020-03-15T21:35:45+02:00
Українські Новини
Таможня создала карту работы пунктов пропуска на время карантина

Таможня создала карту работы пунктов пропуска на время карантина

Варвара Горобець
Граница, Таможня, Пункты пропуска, коронавирус в Украине
Карта пунктов пропуска. Фото: Карты google
Карта пунктов пропуска. Фото: Карты google

В то время, как сотни украинцев в разных странах мира не могут вернуться в Украину, а в стране коронавирус подозревают уже в шести областях, Государственная таможенная службы опубликовала интерактивную карту пунктов пропуска на период карантина, который ввели в Украине до 3 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и во время которого будут закрыты все пункты пропуска для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Инфографика обнародована на сайте Таможни, передают Українськi Новини.

Карта показывает, какие пропускные пункты открыты, а какие закрыты. На карте обозначены те пропускные пункты, которые закрыты со стороны Украины и со стороны соседних государств. Они подсвечиваются красным. Также помечены пункты, работающие на территории Украины. Они выделены зеленым цветом.

Уточняется, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения в пешеходном сообщении.

Данная информация будет особенно полезна всем, кто хочет вернуться в Украину из заграницы.

Как сообщали Українські Новини, с целью предупреждения дальнейшему распространению коронавуруса МОЗ хочет закрыть все потенциально опасные места скопления людей, кроме аптек и магазинов. 

Тем временем в соцсетях появились группы и чаты самокоординации украинцев для возвращения домой. В то же время немаловажно понимать, что такое коронавирус и чем Covid-19 отличается от гриппа.

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