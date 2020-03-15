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15 марта 2020, воскресенье, 08:00 1490 Документ
Европа 2020-03-15T08:00:03+02:00
Українські Новини
Чтобы выйти на улицу, итальянцы заполняют декларации: фото документа

Чтобы выйти на улицу, итальянцы заполняют декларации: фото документа

Ольга Фандорина
Италия, Коронавирус, коронавирус в Италии, Пандемия коронавируса
Коронавирус в Италии. Фото: ТСН
Коронавирус в Италии. Фото: ТСН

В охваченной пандемией коронавируса Италии люди, для того, чтобы выйти на улицу, заполняют декларацию, где четко указано, куда следует человек - за продуктами, на работу или к врачу, передают Українські Новини. 

За нарушение внутреннего правила и за выход на улицу без уважительной причины итальянцы и проживающие в Италии вынуждены платить штраф или получить три месяца лишения свободы.

Чтобы выйти на улицу, нужно иметь при себе распечатанный или написанный от руки документ, который был распространен министерством внутренних дел. В этом документе нужно указать имя, паспортные данные и причину выхода из дома. Таких причин может быть несколько - по работе, за продуктами или в аптеку.

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