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13 марта 2020, пятница, 12:54 472
Медицина 2020-03-13T13:00:01+02:00
Українські Новини
Информацию о запрете приема пациентов с симптомами гриппа частными больницами Минздрав назвал манипулятивной

Информацию о запрете приема пациентов с симптомами гриппа частными больницами Минздрав назвал манипулятивной

Ярина Вацяк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, частные клиники
Больница. Скриншот видео CBS News
Больница. Скриншот видео CBS News

Министерство здравоохранения опровергает информацию о запрете приема пациентов с симптомами гриппа и респираторных заболеваний частными больницами в то время, как в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В сети появляется информация о том, что якобы есть распоряжение Минздрава не принимать частными больницами пациентов с симптомами гриппа и респираторных заболеваний. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности и является манипулятивной", - говорится в нем.

Отмечается, что Минздрав призывает все частные больницы и клиники максимально качественно предоставлять свои услуги всем пациентам, которые к ним обращаются, не сеять панику и помнить, что главная задача врача - оказывать квалифицированную помощь.

Как сообщали Українські Новини, женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло по сравнению с данными на 12 марта на 7 733 до 131 851 человек.

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