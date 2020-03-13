Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец, который считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут, выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает меры по защите Украины от противодействия коронавируса SARS-CoV-2.

Такую инициативу министр озвучил перед заседанием правительства 13 марта, передает пресс-служба Минздрава,

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, 12 марта подтвердились еще 2 случая заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.