подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса
13 марта 2020, пятница, 12:52 384
Политика 2020-03-13T12:52:29+02:00
Українські Новини
Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса

Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Минздрав, Министр здравоохранения, Коронавирус, Внеочередное заседание, Илья Емец, закон о коронавирусе
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Министр здравоохранения Илья Емец, который считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут, выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает меры по защите Украины от противодействия коронавируса SARS-CoV-2.

Такую инициативу министр озвучил перед заседанием правительства 13 марта, передает пресс-служба Минздрава, 

"Мы должны защитить Украину от коронавируса и минимизировать распространение инфекции. Для этого нужно объединиться всем ветвям власти и всем политическим силам. Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, 12 марта подтвердились еще 2 случая заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

Больше новостей о: Верховная Рада Минздрав Министр здравоохранения Коронавирус Внеочередное заседание Илья Емец закон о коронавирусе

Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем...
Министр здравоохранения Скалецкая задекларировала ...
У трех пассажиров рейса "Милан-Киев" коронавирус н...
Разумков ограничил посещение Верховной Рады до 3 а...
В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят
Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса
Новости
Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд 14:27
ХТЗ Ярославского отчитался о росте бизнес-показателей за 2019 год, и обнародовал планы на 2020-й 14:12
Брифинг СНБО. Скриншот видео
СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение: онлайн-трансляция брифинга 14:11
Украинским строителям раздадут маски, антисептики и термометры 14:02 Пресс-релиз
Бойко хочет, чтоб Украина разрешила гражданам не платить за коммуналку и кредиты на жилье из-за карантина 13:59
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok