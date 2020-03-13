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13 марта 2020, пятница, 08:25 1630 Инфографика
Медицина 2020-03-13T08:33:09+02:00
Українські Новини
За сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс. Данные на пятницу 13 марта

За сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс. Данные на пятницу 13 марта

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, коронавирус в Иране, коронавирус в Италии, Коронавирус в мире
Коронавиурс. Скриншот видео Bloomberg Markets and Finance
Коронавиурс. Скриншот видео Bloomberg Markets and Finance

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло по сравнению с данными на 12 марта на 7 733 до 131 851 человек в то время, как в Украине подтвердили 12 марта еще 2 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, за сутки от коронавируса умерли 326 человек, таким образом количество погибших увеличилось до 4 948 человек.

Данные о коронавиурсе на пятницу 13Данные о коронавиурсе на пятницу 13

В то же время количество людей, которые выздоровели достигло 69 847 случаев.

После Китая на втором и третьем месте по количеству инфицированных находятся Италия и Иран. В Италии количество зараженных за сутки увеличилось на 2 651 человек, всего в стране зафиксировано 15 113 случав заболевания. Погибли всего 1 016 человек, из них 189 за сутки.

В Иране за сутки 958 новых случаев заражения коронавирусом, всего 10 075, погибли 429 человека (за сутки 75).

Карта распространения коронавирусаКарта распространения коронавируса

Страны, в которых зафиксировали коронавирусСтраны, в которых зафиксировали коронавирус

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