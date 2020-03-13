За сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс. Данные на пятницу 13 марта

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло по сравнению с данными на 12 марта на 7 733 до 131 851 человек в то время, как в Украине подтвердили 12 марта еще 2 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, за сутки от коронавируса умерли 326 человек, таким образом количество погибших увеличилось до 4 948 человек.

Данные о коронавиурсе на пятницу 13

В то же время количество людей, которые выздоровели достигло 69 847 случаев.

После Китая на втором и третьем месте по количеству инфицированных находятся Италия и Иран. В Италии количество зараженных за сутки увеличилось на 2 651 человек, всего в стране зафиксировано 15 113 случав заболевания. Погибли всего 1 016 человек, из них 189 за сутки.

В Иране за сутки 958 новых случаев заражения коронавирусом, всего 10 075, погибли 429 человека (за сутки 75).

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