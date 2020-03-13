За сутки от коронавируса умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тыс. Данные на пятницу 13 марта

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло по сравнению с данными на 12 марта на 7 733 до 131 851 человек в то время, как в Украине подтвердили 12 марта еще 2 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post. Так, согласно данным, за сутки от коронавируса умерли 326 человек, таким образом количество погибших увеличилось до 4 948 человек. Данные о коронавиурсе на пятницу 13 В то же время количество людей, которые выздоровели достигло 69 847 случаев. После Китая на втором и третьем месте по количеству инфицированных находятся Италия и Иран. В Италии количество зараженных за сутки увеличилось на 2 651 человек, всего в стране зафиксировано 15 113 случав заболевания. Погибли всего 1 016 человек, из них 189 за сутки. В Иране за сутки 958 новых случаев заражения коронавирусом, всего 10 075, погибли 429 человека (за сутки 75). Карта распространения коронавируса Страны, в которых зафиксировали коронавирус Страны, в которых зафиксировали COVID-19 Статус заболевания и выздоровления от коронавируса Ранее Українські Новини сообщали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать, если заподозрили их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19.