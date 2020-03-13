Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем, - министр здравоохранения

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут. Об этом Емец сказал журналистам. "Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр. По его словам, статистика по диагнозу "пневмония" может различаться, постольку рентгеновские исследования, подтверждающие диагноз, могут трактоваться врачами по-разному. Министр отметил, что первоочередно нужно говорить о профилактике заболевания коронавирусом. Емец также сообщил, что будет инициировать принятие в Верховной Раде законопроекта, нацеленного на борьбу с распространением коронавируса. Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, 12 марта подтвердились еще 2 случая заражения. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире. Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.