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13 марта 2020, пятница, 11:16 3316
Кабмин 2020-03-13T11:37:24+02:00
Українські Новини
Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем, - министр здравоохранения

Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем, - министр здравоохранения

Ярина Вацяк
Минздрав, Пневмония, коронавирус в Украине, Илья Емец
Илья Емец. Скриншот: YouTube/Ранок з Інтером
Илья Емец. Скриншот: YouTube/Ранок з Інтером

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут.

Об этом Емец сказал журналистам.

"Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр.

По его словам, статистика по диагнозу "пневмония" может различаться, постольку рентгеновские исследования, подтверждающие диагноз, могут трактоваться врачами по-разному.

Министр отметил, что первоочередно нужно говорить о профилактике заболевания коронавирусом.

Емец также сообщил, что будет инициировать принятие в Верховной Раде законопроекта, нацеленного на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, 12 марта подтвердились еще 2 случая заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

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