Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем, - министр здравоохранения

Министр здравоохранения Илья Емец считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут.

Об этом Емец сказал журналистам.

"Сколько у нас пневмоний - не имеет значения совсем. Не имеет значения, поэтому цифры нет", - сказал министр.

По его словам, статистика по диагнозу "пневмония" может различаться, постольку рентгеновские исследования, подтверждающие диагноз, могут трактоваться врачами по-разному.

Министр отметил, что первоочередно нужно говорить о профилактике заболевания коронавирусом.

Емец также сообщил, что будет инициировать принятие в Верховной Раде законопроекта, нацеленного на борьбу с распространением коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта в Украине был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, 12 марта подтвердились еще 2 случая заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.