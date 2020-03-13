Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких

В Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания. COVID-19 у нее обнаружили после возвращения с Польши.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО".

"Инфицированную женщину из Житомирской области подключили к аппарату вентиляции легких. Ей очень плохо. Ей 71 год и она очень поздно обратилась к врачам", - говорится в нем.

Скриншот сообщения

Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19. Инфекции обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины с Черновцкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, на данный момент его состояние удовлетворительное.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.

Тем временем, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения Covid-19.