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  • В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне
13 марта 2020, пятница, 08:52 1261
Медицина 2020-03-13T09:07:56+02:00
Українські Новини
В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне

В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, самоизоляция, коронавирус в Киеве, Радомышль, Коронавирус в Радомышле
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В Житомирской области 22 человек, контактировавших с инфицированой коронавирусом пенсионеркой из Радомышля, изолировали.

Об этом сообщил глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский в комментарии Hromadske.

"Тот круг людей, непосредственно контактировавших — эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", — сказал он, уточнив, что все эти люди согласились на самоизоляцию добровольно, а двое из них — не местные, а жители Киева, их изолировали там.

"Относительно киевлян — это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются. Но уже я этого не знаю, я не в Киеве, то уже соответствующие службы работают", — добавил чиновник.

В то же время Пулковский опроверг информацию об объявлении чрезвычайного положения в районе, но допустил, что это может произойти.

"Завтра (13 марта — ред.) в 9 утра еще одно заседание — мы ждем указаний от Житомира ... Состояние людей в Радомышле спокойное, паники нет. Мы довольно быстро среагировали, сразу найдены лица", — отметил чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек в то время, как в Украине подтвердили 12 марта еще 2 случая заражения COVID-19.

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В Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне
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