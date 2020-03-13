подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Медицина
  • В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят
13 марта 2020, пятница, 12:08 4500
Медицина 2020-03-13T12:52:32+02:00
Українські Новини
В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят

В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят

Ярина Вацяк
Коронавирус, Новости ДНР, коронавирус в Украине, коронавирус в ДНР, коронавирус в Горловке
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то врямя, как в Украине выявили 3 случая заболевания коронавирусом, в Горловке на неконтролируемых территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса. 

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, выступая за изменения режима на пунктах пропуска с оккупированными территориями, пишет ZN.ua.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль", - заявил Аваков во время выездного заседания Кабмина.

Он рассказал, что для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений для иностранных граждан на наших пунктах пропуска".

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории. Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин", - добавил Аваков.

По сообщению Reuters, запрет на въезд жителям "ЛНР" и "ДНР" будет запрещен из-за угрозы коронавируса. Запрет касается тех граждан, у которых нет регистрации на подконтрольной территории. Официальное объявление ожидается в ближайший час.

Как сообщали Українськi Новини, в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.

Больше новостей о: Коронавирус Новости ДНР коронавирус в Украине коронавирус в ДНР коронавирус в Горловке

В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят
Емец инициирует созыв внеочередного заседания Рады из-за коронавируса
Новости
Из-за коронавируса пять крупнейших технологических компаний за один день потеряли $416,63 млрд 14:27
ХТЗ Ярославского отчитался о росте бизнес-показателей за 2019 год, и обнародовал планы на 2020-й 14:12
Брифинг СНБО. Скриншот видео
СНБО решает, закрывать ли границы и авиасообщение: онлайн-трансляция брифинга 14:11
Украинским строителям раздадут маски, антисептики и термометры 14:02 Пресс-релиз
Бойко хочет, чтоб Украина разрешила гражданам не платить за коммуналку и кредиты на жилье из-за карантина 13:59
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль 20:35
больше новостей
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok