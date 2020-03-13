В подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Режим пропуска через КПВВ изменят

В то врямя, как в Украине выявили 3 случая заболевания коронавирусом, в Горловке на неконтролируемых территориях "Донецкой народной республики" зарегистрировано 12 случаев коронавируса.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, выступая за изменения режима на пунктах пропуска с оккупированными территориями, пишет ZN.ua.

"Сейчас у нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, который распространился в Горловке. Поэтому мы должны сделать контроль", - заявил Аваков во время выездного заседания Кабмина.

Он рассказал, что для иностранцев могут ввести "100-процентный режим ограничений для иностранных граждан на наших пунктах пропуска".

"Мы также предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории. Аваков пояснил, что если у граждан Украины, живущих в ОРДЛО, нет регистрации на подконтрольной власти территории, их не пропустят через КПВВ, пока действует карантин", - добавил Аваков.

По сообщению Reuters, запрет на въезд жителям "ЛНР" и "ДНР" будет запрещен из-за угрозы коронавируса. Запрет касается тех граждан, у которых нет регистрации на подконтрольной территории. Официальное объявление ожидается в ближайший час.

Как сообщали Українськi Новини, в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания.

По состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.