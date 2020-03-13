Гривня впала в ціні. НБУ оприлюднив курс валют на вихідні

Попри те, що НБУ 11 березня продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 32,7466 1 долар США 25,8580 1 швейцарський франк 27,5378 10 єн 2,4830 10 російських рублів 3,4545 1 євро 29,0540 Як повідомляли Українські Новини, у Нацбанку заявили, що коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні.

Крім того, інвестбанкірів розповіли, як світова криза вплине на курс гривні.

В четвер курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза.

Також Шмигаль заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.