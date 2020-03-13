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13 березня 2020, пʼятниця, 05:35 7
Фінанси 2020-03-13T06:15:03+02:00
Українські Новини
Гривня впала в ціні. НБУ оприлюднив курс валют на вихідні

Гривня впала в ціні. НБУ оприлюднив курс валют на вихідні

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Попри те, що НБУ 11 березня продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 березня, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,7466
1 долар США 25,8580
1 швейцарський франк 27,5378
10 єн 2,4830
10 російських рублів 3,4545
1 євро 29,0540
 
Як повідомляли Українські Новини, у Нацбанку заявили, що коронавірус може призвести до уповільнення економічної активності в Україні.

Крім того, інвестбанкірів розповіли, як світова криза вплине на курс гривні.

В четвер курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічна криза.

Також Шмигаль заявив, що Україні залишилося виконати 2 умови Міжнародного валютного фонду для подальшого продовження співпраці.

 

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