Коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине, - НБУ

Национальный банк отмечает, что коронавирус, который объявили пандемией, может привести к рецессии мировой экономики и замедлению экономической активности в Украине. Об этом говорится в сообщении НБУ, Передают Українські Новини.

"Заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во времена пиковых выплат по государственному долгу. Также на восприятие Украины инвесторами будут влиять решения украинских судов об ответственности и обязательствах экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством", - говорится в нем.

В то же время, распространение коронавируса может привести к рецессии мировой экономики и значительному замедлению экономической активности в Украине.

Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран, может негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и осложнить привлечение финансирования.

Актуальными остаются также другие риски: эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России; сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий; увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата.

Как сообщали Українські Новини, НБУ может пересмотреть прогноз инфляции в апреле.

Также Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10%.