Дворец Украина рассказал, что будет из-за карантина с Вечерним кварталом и другими концертами

Национальный дворец искусств "Украина" перенесет большинство запланированных на март концертов из-за карантина в Киеве, а в случае отмены части из них - вернет покупателям деньги за билеты.

Об этом Українським Новинам сообщил руководитель отдела маркетинга дворца "Украина" Антон Гульченко.

"Мы законопослушные, поэтому на время карантина мероприятия проводиться не будут. Но сейчас мы проводим переговоры с организаторами, чтобы перенести концерты на другие удобные даты после карантина", - сказал он.

С 12 марта по 3 апреля в дворце было запланировано более 20 мероприятий, среди которых "Вечерний квартал" (17-18 марта), симфония Rock Symphony (20-23 марта), музыкальная премия Уuna (24 марта), концерт хора им. Веревки (27 марта), "Вечер премьер с Катериной Осадчей" (29-30 марта), концерт Gloria Gaynor (31 марта) и бродвейское шоу The Illusionists (2-3 апреля).

Большинство концертов будут перенесены.

"Пока нет тех, кто хотел бы отменить мероприятие", - сказал Гульченко.

В то же время, если кто-то из организаторов захочет отменить мероприятие, дворец "Украина" обещает покупателям возврат денег за билеты.

"Средства будут возвращаться через организатора, который организовывал концерт. Необходимо будет обратиться к нему. Если будет окончательное решение об отмене - мы сообщим об этом официально и расскажем, как удобно и быстро вернуть деньги", - сказал руководитель отдела маркетинга.

Официальную информацию по каждому концерту дворец "Украина" опубликует на своем сайте и на странице в Facebook в ближайшие дни.

"Сообщим по каждому мероприятию: на какую дату оно перенесено, или если оно будет отменено - как можно вернуть средства", - сказал Гульченко.

По его словам, дворец "Украина" не понесет убытков из-за карантина, особенно - если концерты будут перенесены на другие даты.

"Убытки будут для организатора, если он отменит концерт совсем, но максимум - за рекламу", - добавил он.

По его словам, к непредвиденным обстоятельствам из-за коронавируса все относятся с пониманием и никакой паники среди организаторов или зрителей нет.

После 3 апреля дворец "Украина" планирует проведение концертов и проводит продажу билетов на них.

"Пока билеты в продаже. Если карантин будет продолжен, то, конечно, эти мероприятия тоже будут перенесены на другие даты", - добавил Гульченко.

Он также сообщил, что в дворце проводятся противоэпидемические меры, включая дезинфекцию, а для посетителей висят информационные плакаты о защите от коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией.

В Украине зафиксирован один случай случай заболевания коронавирусом.

При этом Кабинет Министров ввел с 12 марта по 3 апреля на всей территории Украины карантин для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19), который запрещает проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек.

В то же время Киевская городская государственная администрация ввела в Киеве карантин с 12 до 31 марта, приостановив проведение массовых мероприятий численностью более 60 лиц.