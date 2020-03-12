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12 марта 2020, четверг, 10:34 111
Кабмин 2020-03-12T11:45:02+02:00
Українські Новини
Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий

Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий

Елена Новикова
Кабмин, Реорганизация, Министерство по делам ветеранов, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупироанных территорий
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров, где хотят создать должность под развитие промышленности и Министерство агропромышленного развития, отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Об этом говорится в постановлении №212 от 11 марта, передают Українськi Новини.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц переименовано на Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла отставку Алексея Гончарука. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. На своих местах остались Криклий, Малюська, Аваков и Федоров. А Кулеба и Пристайко поменялись должностями.

 

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