Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий

Кабинет Министров, где хотят создать должность под развитие промышленности и Министерство агропромышленного развития, отменил решение о реорганизации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц путем присоединения к Министерству по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Об этом говорится в постановлении №212 от 11 марта, передают Українськi Новини.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц переименовано на Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла отставку Алексея Гончарука. Новым премьер-министром назначили Дениса Шмыгаля.

Также Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. На своих местах остались Криклий, Малюська, Аваков и Федоров. А Кулеба и Пристайко поменялись должностями.