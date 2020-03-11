В Госпогранслужбе не знают, какие именно пограничные пункты в Украине закроют

Государственная пограничная служба не знает, какие именно пограничные пункты планирует закрыть Кабмин в рамках мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом заявил глава ГПСУ Андрей Демченко, передает hromadske. "Это будет утверждено решением правительства, поэтому сейчас все это нарабатывается — все те, шаги, которые были озвучены. Когда это будет, я думаю всем станет известно, и Государственная пограничная служба в том числе обязательно обо всем этом сообщит", — сказал он. Как сообщали Українські Новини, власти объявили во всех областях Украины карантин до 3 апреля. Кроме того, с 12 марта Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс в связи с распространением коронавируса. Также Верховную Раду могут закрыть на карантин из-за коронаврусной эпидемии. Тем временем,в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус, а в Одессе закрыли все школы и отменили "Юморину" из-за коронавируса. Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса