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11 марта 2020, среда, 21:15 601
Силовые структуры 2020-03-11T21:16:13+02:00
Українські Новини
В Госпогранслужбе не знают, какие именно пограничные пункты в Украине закроют

В Госпогранслужбе не знают, какие именно пограничные пункты в Украине закроют

Елизавета Кесельман
Кабмин, Госпогранслужба, КПП, Контроль, Коронавирус, Закрытие границ
Граница. КПП. Фото: mvs.gov.ua
Граница. КПП. Фото: mvs.gov.ua

Государственная пограничная служба не знает, какие именно пограничные пункты планирует закрыть Кабмин в рамках мер по недопущению распространения коронавируса. Об этом заявил глава ГПСУ Андрей Демченко, передает hromadske.

"Это будет утверждено решением правительства, поэтому сейчас все это нарабатывается — все те, шаги, которые были озвучены. Когда это будет, я думаю всем станет известно, и Государственная пограничная служба в том числе обязательно обо всем этом сообщит", — сказал он.

Как сообщали Українські Новини, власти объявили во всех областях Украины карантин до 3 апреля.

Кроме того, с 12 марта Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс в связи с распространением коронавируса. 

Также Верховную Раду могут закрыть на карантин из-за коронаврусной эпидемии. 

Тем временем,в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус, а в Одессе закрыли все школы и отменили "Юморину" из-за коронавируса.

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса

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