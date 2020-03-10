В Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в случае их появления в аптеках и прогнозирует их цену в 350 гривен.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос журналиста о том, смогут ли украинцы приобрести экспресс-тесты на коронавирус, чтобы самостоятельно провести быстрый анализ.

Ожидается, что закупленные Минздравом экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта, но в аптеки эта партия направляться не будут.

Аптеки должны их закупать самостоятельно.

Кроме того, замминистра сообщил, что начиная с текущей недели тесты для обнаружения коронавирусной инфекции начнут поставлять в областные лаборатории - сейчас все образцы с подозрением на инфекцию анализируются в Киеве.

По его словам, сначала системы будут доставлены в Днепропетровскую и Одесскую область, также приоритетными для распределения являются Закарпатская и Львовская области и Черновцы.

"Ожидается поступление дополнительно 50 систем. Они уже вылетели из Копенгагена", - отметил Ляшко.

Он напомнил, что одна система предназначена для проверки 100 образцов.

Всего уже было исследовано 40 подозрений на коронавирусную инфекцию, по состоянию на текущий момент зафиксирован только 1 случай заражения.

Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса.

А в Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом.