В Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в случае их появления в аптеках и прогнозирует их цену в 350 гривен. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини. "Если появятся - то смогут. Сейчас не смогут. Стоимость быстрых тестов - около 350 гривен", - ответил Ляшко на вопрос журналиста о том, смогут ли украинцы приобрести экспресс-тесты на коронавирус, чтобы самостоятельно провести быстрый анализ. Ожидается, что закупленные Минздравом экспресс-тесты поступят в Украину 15-16 марта, но в аптеки эта партия направляться не будут. Аптеки должны их закупать самостоятельно. Кроме того, замминистра сообщил, что начиная с текущей недели тесты для обнаружения коронавирусной инфекции начнут поставлять в областные лаборатории - сейчас все образцы с подозрением на инфекцию анализируются в Киеве. По его словам, сначала системы будут доставлены в Днепропетровскую и Одесскую область, также приоритетными для распределения являются Закарпатская и Львовская области и Черновцы. "Ожидается поступление дополнительно 50 систем. Они уже вылетели из Копенгагена", - отметил Ляшко. Он напомнил, что одна система предназначена для проверки 100 образцов. Всего уже было исследовано 40 подозрений на коронавирусную инфекцию, по состоянию на текущий момент зафиксирован только 1 случай заражения. Как сообщали Українськi Новини, в Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса. А в Кабмине усилили план антикризисных мер по борьбе с коронавирусом.