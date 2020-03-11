В Одессе закрыли все школы и отменили "Юморину" из-за коронавируса

Одесский городской совет закрыл все школы на карантин и отменил фестиваль юмора и сатиры "Юморина", проводимый ежегодно 1 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета, передают Українські Новини.

Школы закрыли на карантин на 2 недели (с 12 по 27 марта), с примечанием о возможном продлении до 3 недель.

Также отменены все массовые мероприятия, включая "Юморину", где могут быть задействованы более 200 человек.

Как сообщали Українські Новини, Киев также ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс.

В Украине единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса. Тем временем, пользователи социальных сетей начали активно обсуждать эту новость, подшучивая и высказывая свое мнение