подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 марта 2020, среда, 17:15 233
Общество 2020-03-11T17:19:13+02:00
Українські Новини
В Одессе закрыли все школы и отменили "Юморину" из-за коронавируса

В Одессе закрыли все школы и отменили "Юморину" из-за коронавируса

Ярина Вацяк
Одесса, Юморина, Карантин в школах, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса
Юморина 2018. Фото: dumskaya.net/Александр Гиманов
Юморина 2018. Фото: dumskaya.net/Александр Гиманов

Одесский городской совет закрыл все школы на карантин и отменил фестиваль юмора и сатиры "Юморина", проводимый ежегодно 1 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций горсовета, передают Українські Новини.

Школы закрыли на карантин на 2 недели (с 12 по 27 марта), с примечанием о возможном продлении до 3 недель.

Также отменены все массовые мероприятия, включая "Юморину", где могут быть задействованы более 200 человек.

Как сообщали Українські Новини, Киев также ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс.

В Украине единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Кабинет министров рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения коронавируса. Тем временем, пользователи социальных сетей начали активно обсуждать эту новость, подшучивая и высказывая свое мнение

Больше новостей о: Одесса Юморина Карантин в школах коронавирус в Украине Карантин из-за коронавируса

Детские больницы в Одессе переполнены из-за гриппа...
В Украине объявлен карантин до 3 апреля...
В Киеве объявлен карантин из-за коронавируса: как ...
Аквамен, Крик и Гарри Поттер: как на одесской "Юмо...
В Украине объявлен карантин до 3 апреля
Зеленский назначил сумским губернатором Грищенко
Новости
Таран под Ровно.
В Николаеве поймали телефонного афериста, а в Кропивницком - шутника-минера 18:40 Новости из регионов
Коронавирус не повлиял на сроки поставок смартфонов и цены, - Huawei Ukraine 18:28
В Раде предлагают сажать в тюрьму на 12 лет за контрабанду 18:26
Восстановление промышленности - в слаженных действиях власти, – СМИ о концентрации ШУ "Покровское" "Метинвестом" 18:13
Украине осталось выполнить два условия МВФ, - Шмыгаль 18:00
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии 06:30
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
больше новостей
НБУ обвалил гривну на 30 копеек: курс нацвалюты на четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok