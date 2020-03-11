Из аэропорта "Борисполь" госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В то время, как в Черновицкой области коронавирус подозревают еще у 11 человек, из аэропорта "Борисполь" в больницу Киева госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Об этом передает hromadske.

Отмечается, что одной из пассажирок, являющейся гражданкой Китая, на борту самолета стало плохо.

"Пилот самолета сообщил, что на борту гражданке Китая стало плохо. Эту информацию передали дальше", — сказала журналистам Татьяна Гайнутдинова, заведующая первым инфекционным отделением больницы.

В то же время, откуда именно прилетела женщина, в отделении не сказали.

Как сообщали Українські Новини, во всех областях Украины с 12 марта по 3 апреля объявили карантин в связи с распространением эпидемии коронавирусной пневмонии.

в Киеве, с 12 марта ограничивают массовые мероприятия и учебный процесс.

Кроме того, SkyUp переносит рейсы в Италию на лето из-за коронавируса.

Тем временем, в больницах Киева есть 2,5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, но в аптеках их продавать не будут.

Также Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов.