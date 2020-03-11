По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Помимо того, что с завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала она.

Он предусматривает:

закрытие учебных заведений;

запрещение массовых собраний более 200 человек;

закрытие авиасообщения с некоторыми странами;

"Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар.

Карантин в Украине

Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

Тем временем для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса.