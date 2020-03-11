По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Помимо того, что с завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook. "Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала она. Он предусматривает: закрытие учебных заведений; запрещение массовых собраний более 200 человек; закрытие авиасообщения с некоторыми странами; "Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар. Карантин в Украине Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии. Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома. Тем временем для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса.