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11 марта 2020, среда, 13:24 588
Общество 2020-03-11T13:31:28+02:00
Українські Новини
По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

Таня Войтюк
Украина, Карантин, Коронавирус, Карантин в школах, коронавирус в Украине
В Украине объявили Карантин. Фото: freepik
В Украине объявили Карантин. Фото: freepik

Помимо того, что с завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в среду, 11 марта, в Украине объявили общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook.

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала она.

Он предусматривает:

  • закрытие учебных заведений;
  • запрещение массовых собраний более 200 человек;
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами;

"Также будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - сообщила Сюмар.

Карантин в УкраинеКарантин в Украине

Как сообщали Українські Новини, в столице не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом. Единственный зафиксированный случай был в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

Тем временем в Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус, а более 30 человек находятся на самоизоляции дома.

Тем временем для нардепов ввели ограничения на поездки за границу из-за коронавируса.

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По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус
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