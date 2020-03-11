Коронавирус не подтвердился у 6 пациентов в Днепропетровской области

С завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в то время как лабораторные исследования не подтвердили диагноз коронавируса у 6 госпитализированных из Апостолово Днепропетровской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Криворожской инфекционной больницы №1. У мужчины (отец семьи), беременной женщины (мать), троих детей и еще одной женщины (мать отца) диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию (ОРВИ). 26 февраля мужчина приехал из Италии. Исследования проводились в Центре общественного здоровья в Киеве. Как сообщали Українськi Новини, Дмитрий Разумков ввел ограничения для народных депутатов по заграничным командировкам из-за коронавируса. Тем временем в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус. Напомним, киевлян просят сообщать в контакт-центр, что они вернулись из стран, где есть коронавирус. Кроме этого в Нацбанке заверили, что коронавирус пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины.