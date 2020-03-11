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Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020, среда, 11:59 602
Общество 2020-03-11T12:11:18+02:00
Українські Новини
Коронавирус не подтвердился у 6 пациентов в Днепропетровской области

Коронавирус не подтвердился у 6 пациентов в Днепропетровской области

Таня Войтюк
Днепропетровская область, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
В Украине нет новых случаев заболевания. Фото: pixabay
В Украине нет новых случаев заболевания. Фото: pixabay

С завтрашнего дня Киев ограничивает массовые мероприятия и учебный процесс, в то время как лабораторные исследования не подтвердили диагноз коронавируса у 6 госпитализированных из Апостолово Днепропетровской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Криворожской инфекционной больницы №1.

У мужчины (отец семьи), беременной женщины (мать), троих детей и еще одной женщины (мать отца) диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию (ОРВИ).

26 февраля мужчина приехал из Италии.

Исследования проводились в Центре общественного здоровья в Киеве.

Как сообщали Українськi Новини, Дмитрий Разумков ввел ограничения для народных депутатов по заграничным командировкам из-за коронавируса.

Тем временем в Минздраве рассказали, когда и по какой цене украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус.

Напомним, киевлян просят сообщать в контакт-центр, что они вернулись из стран, где есть коронавирус.

Кроме этого в Нацбанке заверили, что коронавирус пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины.

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