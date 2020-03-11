Коронавірус не підтвердився у 6 пацієнтів у Дніпропетровській області

В Україні немає нових випадків захворювання. Фото: pixabay

В Україні немає нових випадків захворювання. Фото: pixabay

З завтрашнього дня Київ обмежує масові заходи і навчальний процес, у той час як л

Про це Українським Новинам повідомив представник Криворізької інфекційної лікарні №1.

чоловіки (батько сім'ї), вагітної жінки (мати), трьох дітей і ще однієї жінки (мати батька) діагностували гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ).

26 лютого чоловік приїхав з Італії.

Дослідження проводилися в Центрі громадського здоров'я в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков ввів обмеження для народних депутатів по закордонних відрядженнях через коронавірус.