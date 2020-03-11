Коронавірус не підтвердився у 6 пацієнтів у Дніпропетровській області

З завтрашнього дня Київ обмежує масові заходи і навчальний процес, у той час як лабораторні дослідження не підтвердили діагноз коронавірусу у 6 госпіталізованих з Апостолового Дніпропетровської області. Про це Українським Новинам повідомив представник Криворізької інфекційної лікарні №1. чоловіки (батько сім'ї), вагітної жінки (мати), трьох дітей і ще однієї жінки (мати батька) діагностували гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ). 26 лютого чоловік приїхав з Італії. Дослідження проводилися в Центрі громадського здоров'я в Києві. Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков ввів обмеження для народних депутатів по закордонних відрядженнях через коронавірус.