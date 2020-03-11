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11 березня 2020, середа, 11:59 21
Суспільство 2020-03-11T13:30:03+02:00
Українські Новини
Коронавірус не підтвердився у 6 пацієнтів у Дніпропетровській області

Коронавірус не підтвердився у 6 пацієнтів у Дніпропетровській області

Таня Войтюк
діагностика, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в українців
В Україні немає нових випадків захворювання. Фото: pixabay
В Україні немає нових випадків захворювання. Фото: pixabay

З завтрашнього дня Київ обмежує масові заходи і навчальний процес, у той час як лабораторні дослідження не підтвердили діагноз коронавірусу у 6 госпіталізованих з Апостолового Дніпропетровської області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Криворізької інфекційної лікарні №1.

чоловіки (батько сім'ї), вагітної жінки (мати), трьох дітей і ще однієї жінки (мати батька) діагностували гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ).

26 лютого чоловік приїхав з Італії.

Дослідження проводилися в Центрі громадського здоров'я в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Разумков ввів обмеження для народних депутатів по закордонних відрядженнях через коронавірус.

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