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10 марта 2020, вторник, 14:01 809
Общество 2020-03-10T14:05:55+02:00
Українські Новини
Киевлян просят сообщать в контакт-центр, что они вернулись из стран, где есть коронавирус

Киевлян просят сообщать в контакт-центр, что они вернулись из стран, где есть коронавирус

Кира Молчанова
Киев, КГГА, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Киевлян, которые недавно побывали в странах, где есть заболевшие новым коронавирусом COVID-19, просят рассказывать об этом по телефону "Контактного цента города Киева".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Сейчас отработан механизм взаимодействия с гражданами, вернувшимися из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Все, что нужно сделать человеку, — позвонить на 15-51 и сообщить о возвращении из-за границы и предоставить данные о себе", — написал Николай Поворозник.

Он подчеркнул, что вся предоставленная информация будет конфиденциальной и ее не расскажут посторонним лицам.

По словам Поворозника, такой звонок позволит зафиксировать потенциального носителя вируса, мониторить его состояние медицинским работникам и определить группы риска распространения вируса.

Первый заместитель главы КГГА призвал отнестись к просьбе столичной власти ответственно, ведь от этого зависит эффективность противоэпидемических мероприятий, проводимых в столице.

Поворозник также уточнил, что пациентам с симптомами ОРВИ больничные будут оформлять дистанционно, без посещения ими учреждений здравоохранения. Но в случае возвращения из стран, где зарегистрированы случаи COVID-19, и при нетяжелом состоянии течения болезни и постоянном онлайн-мониторинге с семейным врачом.

Чиновник напомнил, что в Киеве есть семь медучреждений (детские, взрослые больницы и роддом) оснащены соответствующим образом и имеют высококвалифицированных инфекционистов.

Как сообщали Українські Новини, украинцы смогут приобрести экспресс-тесты на коронавирус в случае их появления в аптеках и прогнозирует их цену в 350 гривен.

Группировка "ДНР" заявила, что они впервые отправили в больницу женщину, у которой подозревают коронавирус.

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