Коронавирус в Украине. В большинстве аптек закончились маски

Масок в аптеках нет

Масок в аптеках нет

В Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус,

а в это время Черновицкая областная администрация констатирует наличие дефицита масок в аптеках из-за коронавируса в области.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"В большинстве аптек нет масок", - сказала она.

Полищук констатировала, что дефицит масок присутствует, однако обладминистрация не может повлиять на эту ситуацию никак, поскольку аптеки зависимы от поставщиков.

Также она сообщила, что дефицит масок существует и в остальных областях.

Как сообщали Українськi Новини, из-закоронавируса в некоторых регионах запретят проведение массовых мероприятий.