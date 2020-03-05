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05 марта 2020, четверг, 18:27 62
Общество 2020-03-05T18:28:26+02:00
Українські Новини
Коронавирус в Украине. В большинстве аптек закончились маски

Коронавирус в Украине. В большинстве аптек закончились маски

Таня Войтюк
Аптеки, Маски, Коронавирус, Защитные маски, коронавирус в Черновцах
Масок в аптеках нет
Масок в аптеках нет

В Черновцах 5 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус,

а в это время Черновицкая областная администрация констатирует наличие дефицита масок в аптеках из-за коронавируса в области.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"В большинстве аптек нет масок", - сказала она.

Полищук констатировала, что дефицит масок присутствует, однако обладминистрация не может повлиять на эту ситуацию никак, поскольку аптеки зависимы от поставщиков.

Также она сообщила, что дефицит масок существует и в остальных областях.

Как сообщали Українськi Новини, из-закоронавируса в некоторых регионах запретят проведение массовых мероприятий

Также Кабинет Министров готов объявить карантин в случае вспышки коронавируса в Украине, однако закрывать границы с целью недопущения инфекции Украина не планирует.

Тем временем 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области.

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Массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, - Минздрав
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