подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 12:43 34
Общество 2020-03-06T12:53:46+02:00
Українські Новини
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса

Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Мероприятия в Киеве, отмена мероприятий, коронавирус в Киеве
Киев
Киев

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в то время, как Минздрав решил запретить массовые мероприятия из-за коронавируса в некоторых регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА по итогам решения Постоянной комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, районные в городе Киеве государственные администрации, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений и тому подобное", - сказано в нем.

Руководители учреждений, предприятий и организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры, торгово-развлекательные заведения и кинотеатры.

Работникам учреждений руководители должны обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены, провести соответствующие учения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини,в мире по состоянию на утро 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

Тем временем, на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области.

Также  еще 5 человек в Черновицкой области ожидают на результаты анализа на коронавирус.

Больше новостей о: коронавирус в Украине Мероприятия в Киеве отмена мероприятий коронавирус в Киеве

Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
И.о генпрокурора стал Чумак
Новости
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса 12:43
Экс-министр Милованов за февраль получил 32 тыс. гривен, его замы 53 тыс. до 111 тыс. гривен 12:40 Документ
Украинский депутат встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации 12:40
Доллар после длинных выходных подорожает. НБУ обнародовал справочный курс 12:34
IT-директор "Дарницы" признан лучшим в Украине в номинации BEST CIO 2019 12:19
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
больше новостей
Украинский депутат встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok