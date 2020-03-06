Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в то время, как Минздрав решил запретить массовые мероприятия из-за коронавируса в некоторых регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА по итогам решения Постоянной комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Департамент образования и науки, департамент молодежи и спорта, департамент социальной политики, департамент культуры, районные в городе Киеве государственные администрации, руководители высших учебных заведений должны ограничить проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений и тому подобное", - сказано в нем.

Руководители учреждений, предприятий и организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры, торгово-развлекательные заведения и кинотеатры.

Работникам учреждений руководители должны обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены, провести соответствующие учения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини,в мире по состоянию на утро 6 марта коронавирусной инфекцией заболели 97 975 человек, за сутки - 2 806 человек.

Тем временем, на карантин в Украине из-за подозрения на коронавирус отправили 6 людей Днепропетровской области.

Также еще 5 человек в Черновицкой области ожидают на результаты анализа на коронавирус.