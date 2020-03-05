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05 марта 2020, четверг, 19:30 402
Общество 2020-03-05T19:36:14+02:00
Українські Новини
Из-за коронавируса университет Шевченко отменяет все массовые мероприятия, кроме занятий

Из-за коронавируса университет Шевченко отменяет все массовые мероприятия, кроме занятий

Таня Войтюк
КНУ имени Шевченко, Массовые мероприятия, Коронавирус, коронавирус в Украине, Covid-19
КНУ им. Шевченко ограничил проведение массовых мероприятий
КНУ им. Шевченко ограничил проведение массовых мероприятий

Помимо того, что массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко приостановил проведение массовых мероприятий и направление студентов за границу для предотвращения распространения Covid-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте университета, передают Українськi Новини.

Университет принял такие меры согласно приказу ректора и рекомендациям Министерства здравоохранения.

Так, с 10 марта приостанавливается проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета.

Также приостанавливается направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, а также выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп и отдельных иностранных граждан.

В это время университет будет проводить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий.

Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

Как сообщали Українськi Новини, из-за вспышки коронавируса в Украине в большинстве аптек закончились маски.

Тем временем 6 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области.

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