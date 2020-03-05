Из-за коронавируса университет Шевченко отменяет все массовые мероприятия, кроме занятий

Помимо того, что массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко приостановил проведение массовых мероприятий и направление студентов за границу для предотвращения распространения Covid-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте университета, передают Українськi Новини.

Университет принял такие меры согласно приказу ректора и рекомендациям Министерства здравоохранения.

Так, с 10 марта приостанавливается проведение массовых мероприятий образовательного, научного, социального, спортивного и художественно-развлекательного характера во всех корпусах и на территории университета.

Также приостанавливается направление за границу студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и сотрудников, а также выдача приглашений и прием иностранных делегаций, групп и отдельных иностранных граждан.

В это время университет будет проводить только мероприятия, предусмотренные расписанием занятий.

Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

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