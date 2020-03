Вакарчук скрывал доходы от концертов через офшорные компании, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что украинский певец, а по совместительству депутат Верховной Рады Украины и председатель парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук скрывал доходы от зарубежной концертной деятельности. Певец уклонялся от уплаты налогов в государственный бюджет Украины с помощью офшорных компаний и швейцарского банка.

Об этом говорится на официальном веб-сайте юриста.

Юрист заявил, что Вакарчук, являясь лидером музыкальной группы "Океан Эльзы", скрывал от налогообложения доходы от зарубежных выступлений через офшоры. Например, выступление в Праге в апреле 2015 года было оплачено через компанию Krim Associates S.A., зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

Портнов опубликовал информацию, что предоплата за концерт в размере 155 тыс. крон прошла через швейцарский банк, в котором открыт счет этой компании.

Отметим, компания Krim Associates S.A. фигурировала в отчете грузинского отделения Transparency International "Risks of Conflict of Interest and Corruption in the Ministry of Culture" от 2016 года в качестве эпизода, которая расследовала коррупцию в Грузии. В отчете есть эпизод с конфликтом интересов грузинских чиновников в организации концерта "Океана Эльзы" в Батуми в 2015 году.

По словам юриста, руководитель украинского отделения Transparency International является член парламентской фракции "Голос".

"В то время, когда вы, герои Майдана, призываете всех к войне, призываете реформировать армию, даете законодательные инициативы, в это время ваш лидер то поет для российских водочных олигархов в Монако, то в Юрмале в день Илловайской трагедии выступает для российской элиты, то прячет налоги, то пользуется швейцарской компанией задним числом, то является обладателем офшора, который скрывает деньги от украинского бюджета", - подчеркнул Портнов.

Юрист намерен обратится в правоохранительные органы по факту уклонения Вакарчуком от уплаты налогов и призвал членов "Голоса" сдать депутатские мандаты.

Также Портнов заявил, что готов встретиться с Вакарчуком в прямом эфире для того, чтобы обсудить вышеперечисленные эпизоды.

Вакарчук получал гонорары за концертные выступления от швейцарской компании Amber Production, которой руководит гражданка Российской Федерации Юлия Актанка. Уточним, что Amber Production оплатила выступления Вакарчука еще до момента своего создания.

17 февраля Портнов усомнился в правдивости информации касающейся уплаты налогов Вакарчуком. Также юрист призвал правоохранительные и фискальные органы тщательно изучить причины уплаты налогов за 4-летнюю концертную деятельность артиста лишь в 2020 году.

Напомним, 13 февраля Вакарчук, пресс-служба которого отказалась комментировать его гонорар за выступление в Минске в декабря 2019 года, внес изменения в свою декларацию, зафиксировав в ней около 13 млн гривен дохода.

По информации Портнова, в 2010 году Вакарчук дал 90 концертов, с которых уплатил лишь 65 тыс. гривен налогов.

Ранее Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления на корпоративе в Минске, хотя его группа "Океан Эльзы" назвала это "коммерческой деятельностью".

Как сообщали Українські Новини, Вакарчук в 2014 году с целью уклонения от уплаты налогов "оценивал" свои гонорары в 2,5 тыс. долларов за 1 концертное выступление.