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10 марта 2020, вторник, 15:56 27
Общество 2020-03-10T15:56:17+02:00
Українські Новини
Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок

Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок

Елена Новикова
Экспорт, Маски, Коронавирус, медицинская маска
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

В то время, как украинцы массово скупают медицинские маски, Украина намерена ввести запрет на экспорт медицинских масок. Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, планируется ввести запрет на ряд товаров, которые используются в борьбе с коронавирусом и его профилактике, в том числе на медицинские маски и перчатки.

Всего запрет может коснуться около 10 товаров.

Как сообщали Українські Новини, Министерство здравоохранения заявляет, что учреждения здравоохранения обеспечены медицинскими масками. А частные сети аптечных учреждений государство не обеспечивает лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Ранее сообщалось о том, что дефицит масок в аптеках вызван ажиотажем, который породит массовые закупки масок Из-за этого производители не успевают изготовлять их необходимое количество.

Также после того, как в Черновцах инфицировался коронавирусом мужчина, в местных аптеках зафиксировали дефицит масок.

ВОЗ рассказала о том, как защитить себя от коронавируса.

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