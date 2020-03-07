ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса 22:15

Из-за коронавируса туризм в мире может потерять $1,7 трлн. В Украине заявок на туры уменьшилось на треть 21:14

У нардепа Волошина не нашли коронавирус 20:43

Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация 20:13