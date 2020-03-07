ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.Об этом говорится в сообщении Европейского регионального бюро ВОЗ, передают Українські Новини."Европейское региональное бюро ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на Covid-19", - говорится в нем.7 марта стало известно, что исследование 16 образцов на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат, продолжается проверка еще 4 образцов. Как сообщали Українські Новини, 7 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.Ранее в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, в свзи с чем в организации повысили уровень опасности коронавируса до "очень высокого".Также в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом. Тем временем работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом.