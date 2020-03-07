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07 марта 2020, суббота, 22:15 127
Медицина 2020-03-07T22:15:02+02:00
Українські Новини
ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса

ВОЗ решила направить миссию в Украину из-за коронавируса

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Коронавирус, Распространение коронавируса, Миссия ВОЗ
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила направить своих экспертов в Украину в связи с тревожной ситуацией, вызванной распространением коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в сообщении Европейского регионального бюро ВОЗ, передают Українські Новини.

"Европейское региональное бюро ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на Covid-19", - говорится в нем.

7 марта стало известно, что исследование 16 образцов на коронавирусную инфекцию Covid-19 показало отрицательный результат, продолжается проверка еще 4 образцов.

Как сообщали Українські Новини, 7 человек госпитализированы из-за подозрения на коронавирус в Черновцах.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, в свзи с чем в организации повысили уровень опасности коронавируса до "очень высокого".

Также в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

Тем временем работник ВОЗ в Иране заразился коронавирусом

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