Суд вернул "Гончаруку" иск против Разумкова и Зеленского

Окружной административный суд Киева вернул без рассмотрения иск заявителю от имени на то время премьер-министра Алексея Гончарука к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Президенту Владимиру Зеленскому из-за отсутствия подтверждающих личность данных.

Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини.

"Заявителем не были соблюдены требования п.2 ч.1 ст.152 Кодекса административного судопроизводства Украины и не указаны в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) и/или номер и серия паспорта, что фактически лишает суд возможности осуществить идентификацию личности заявителя", - сказано в нем.

Также говорится, что в заявлении было указано, что к нему прилагается квитанция ​​об уплате судебного сбора, однако при проверке документов она не была обнаружена.

Соответственно, суд решил вернуть заявление об обеспечении иска заявителю без рассмотрения.

28 февраля Зеленский попросил Раду созвать на 4 марта внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Кабмина.

3 марта пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что Гончарук подал в суд иск против Разумкова и Зеленского, в котором попросил запретить включение в повестку дня внеочередного заседания Рады 4 марта вопрос об отставке премьер-министра и увольнения кого-либо из членов Кабинета Министров.

Однако пресс-служба Гончарука опровергла, что он подавал в суд и предположила, что это мог сделать однофамилец.

После этого глава суда Павел Вовк заявил, что суд удалит новость о Гончаруке до выяснения лица заявителя.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Рада отправила Гончарука в отставку.

В тот же день парламент назначил нового премьер-министра и новый состав правительства.