Суд вернул "Гончаруку" иск против Разумкова и Зеленского

Окружной административный суд Киева вернул без рассмотрения иск заявителю от имени на то время премьер-министра Алексея Гончарука к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Президенту Владимиру Зеленскому из-за отсутствия подтверждающих личность данных. Об этом говорится в решении суда, передают Українськi Новини. "Заявителем не были соблюдены требования п.2 ч.1 ст.152 Кодекса административного судопроизводства Украины и не указаны в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) и\/или номер и серия паспорта, что фактически лишает суд возможности осуществить идентификацию личности заявителя", - сказано в нем. Также говорится, что в заявлении было указано, что к нему прилагается квитанция об уплате судебного сбора, однако при проверке документов она не была обнаружена. Соответственно, суд решил вернуть заявление об обеспечении иска заявителю без рассмотрения. 28 февраля Зеленский попросил Раду созвать на 4 марта внеочередное заседание для рассмотрения вопроса Кабмина. 3 марта пресс-служба Окружного административного суда Киева сообщила, что Гончарук подал в суд иск против Разумкова и Зеленского, в котором попросил запретить включение в повестку дня внеочередного заседания Рады 4 марта вопрос об отставке премьер-министра и увольнения кого-либо из членов Кабинета Министров. Однако пресс-служба Гончарука опровергла, что он подавал в суд и предположила, что это мог сделать однофамилец. После этого глава суда Павел Вовк заявил, что суд удалит новость о Гончаруке до выяснения лица заявителя. Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Рада отправила Гончарука в отставку. В тот же день парламент назначил нового премьер-министра и новый состав правительства.