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03 марта 2020, вторник, 21:05 1708 Дополнено
Политика 2020-03-03T21:05:42+02:00
Українські Новини
Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева

Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева

Ярина Вацяк
иск в суд, Слуга народа, Отставка правительства, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук, отставка премьера
Верховная Рада, Разумков Скриншот телеканала
Верховная Рада, Разумков Скриншот телеканала "Рада"

Алексей Гончарук подал в суд иск против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом - Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в нем.

Детали иска пресс-служба в социальной сети не указала. В сообщении не указано, это однофамилец или сам премьер-министр.

Скриншот сообщения судаСкриншот сообщения суда

Скриншот страницы Окружного админсуда. Скриншот Скриншот страницы Окружного админсуда. Скриншот "Страна"

(Новость дополнена подробностями)

При этом в сообщении на сайте суда сказано, что Гончарук просит запретить Разумкову включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта вопрос об отставке премьер-министра и увольнении кого-либо из членов Кабинета Министров.

Согласно сообщению суда, на данный момент решается вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

В свою очередь пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова. На официальном сайте также сообщили, что информация о том, что Гончарук подал иск против Разумкова не отвечает действительности. 

Как сообщали Українськi Новини,Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать повестку дня на среду, один из вопросов повестки - кадровые перестановки.

Президент Владимир Зеленский предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Тем временем, сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", на которой рассматривают кадровые изменения.

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