Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева

Алексей Гончарук подал в суд иск против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "В ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом - Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в нем. Детали иска пресс-служба в социальной сети не указала. В сообщении не указано, это однофамилец или сам премьер-министр. Скриншот сообщения суда Скриншот страницы Окружного админсуда. Скриншот "Страна" (Новость дополнена подробностями) При этом в сообщении на сайте суда сказано, что Гончарук просит запретить Разумкову включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта вопрос об отставке премьер-министра и увольнении кого-либо из членов Кабинета Министров. Согласно сообщению суда, на данный момент решается вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска. В свою очередь пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова. На официальном сайте также сообщили, что информация о том, что Гончарук подал иск против Разумкова не отвечает действительности. Как сообщали Українськi Новини,Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. Сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать повестку дня на среду, один из вопросов повестки - кадровые перестановки. Президент Владимир Зеленский предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра. Тем временем, сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", на которой рассматривают кадровые изменения.