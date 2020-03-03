Гончарук подал иск против Разумкова, – Окружной админсуд Киева

Алексей Гончарук подал в суд иск против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом - Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в нем.

Детали иска пресс-служба в социальной сети не указала. В сообщении не указано, это однофамилец или сам премьер-министр.

Скриншот сообщения суда

Скриншот страницы Окружного админсуда. Скриншот "Страна"

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При этом в сообщении на сайте суда сказано, что Гончарук просит запретить Разумкову включать в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта вопрос об отставке премьер-министра и увольнении кого-либо из членов Кабинета Министров.

Согласно сообщению суда, на данный момент решается вопрос о наличии правовых оснований для обеспечения иска.

В свою очередь пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова. На официальном сайте также сообщили, что информация о том, что Гончарук подал иск против Разумкова не отвечает действительности.

Как сообщали Українськi Новини,Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта.

Сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать повестку дня на среду, один из вопросов повестки - кадровые перестановки.

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