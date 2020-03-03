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03 марта 2020, вторник, 22:13 18
Судебная власть 2020-03-03T22:24:14+02:00
Українські Новини
Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк

Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк

Ярина Вацяк
Павел Вовк, Окружной административный суд Киева, Дмитрий Разумков, Дмитрий Гончарук
новость об иске Гончарука против Разумкова. Скриншот сайта суда/Страна
новость об иске Гончарука против Разумкова. Скриншот сайта суда/Страна

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что новость об иске премьер-министра Алексей Гончарука против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет удалена после возобновления работы сайта Окружного админсуда.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - написал Вовк.

Он отметил, что после обнародования пресс-службой суда новости относительно заявления Гончарука сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и по техническим причинам перестал работать.

Скриншот сообщения Павла ВовкаСкриншот сообщения Павла Вовка

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-служба Окружного административного суда сообщила, что Гончарук подал иск против Разумкова. Пресс-служба Гончарука отрицает информацию о подаче премьером иска.

Тем временем, Владимир Зеленский и предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

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