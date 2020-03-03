Новость об иске Гончарука против Разумкова будет удалена, - глава суда Вовк

новость об иске Гончарука против Разумкова. Скриншот сайта суда/Страна

новость об иске Гончарука против Разумкова. Скриншот сайта суда/Страна

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что новость об иске премьер-министра Алексей Гончарука против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова будет удалена после возобновления работы сайта Окружного админсуда.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - написал Вовк.

Он отметил, что после обнародования пресс-службой суда новости относительно заявления Гончарука сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и по техническим причинам перестал работать.

Скриншот сообщения Павла Вовка

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-служба Окружного административного суда сообщила, что Гончарук подал иск против Разумкова. Пресс-служба Гончарука отрицает информацию о подаче премьером иска.

Тем временем, Владимир Зеленский и предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.