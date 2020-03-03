Может однофамилец подал, — пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова

Пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука отрицает информацию о том, что премьер подал иск против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы.

"Гончарук ничего не подавал. Может, это однофамилец подал", - сообщили в пресс-службе.

На официальном сайте также сообщили, что информация о том, что Гончарук подал иск против Разумкова не отвечает действительности. Там также добавили, любую информацию о деятельности глав государства можно найти на официальных ресурсах или в социальных сетях государственных представителей.

Сообщение в пресс-службе Гончарука

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