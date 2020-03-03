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03 марта 2020, вторник, 20:52 212
Верховная Рада и партии 2020-03-03T20:55:56+02:00
Українські Новини
Может однофамилец подал, — пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова

Может однофамилец подал, — пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова

Таня Войтюк
Верховная Рада, Иск, Дмитрий Разумков, Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: КМУ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: КМУ

Пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука отрицает информацию о том, что премьер подал иск против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы.

"Гончарук ничего не подавал. Может, это однофамилец подал", - сообщили в пресс-службе.

На официальном сайте также сообщили, что информация о том, что Гончарук подал иск против Разумкова не отвечает действительности. Там также добавили, любую информацию о деятельности глав государства можно найти на официальных ресурсах или в социальных сетях государственных представителей.

Сообщение в пресс-службе ГончарукаСообщение в пресс-службе Гончарука

Как сообщали Українськi Новини, сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать повестку дня на среду, один из вопросов повестки - кадровые перестановки.

Президент Владимир Зеленский предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра.

Также Зеленский назвал возможные кандидатуры министров будущего состава правительства Шмыгаля.

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