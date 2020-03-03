Может однофамилец подал, — пресс-служба Гончарука отрицает информацию об иске против Разумкова

Пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука отрицает информацию о том, что премьер подал иск против спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом Українським Новинам сообщил представитель пресс-службы. "Гончарук ничего не подавал. Может, это однофамилец подал", - сообщили в пресс-службе. На официальном сайте также сообщили, что информация о том, что Гончарук подал иск против Разумкова не отвечает действительности. Там также добавили, любую информацию о деятельности глав государства можно найти на официальных ресурсах или в социальных сетях государственных представителей. Сообщение в пресс-службе Гончарука Как сообщали Українськi Новини, сегодня вечером в Раде проходит сбор фракции "Слуга народа", где будут обсуждать повестку дня на среду, один из вопросов повестки - кадровые перестановки. Президент Владимир Зеленский предлагает кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра. Также Зеленский назвал возможные кандидатуры министров будущего состава правительства Шмыгаля.