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06 марта 2020, пятница, 12:34 92
Финансы 2020-03-06T12:42:15+02:00
Українські Новини
Доллар после длинных выходных подорожает. НБУ обнародовал справочный курс

Доллар после длинных выходных подорожает. НБУ обнародовал справочный курс

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, прогноз курса валют
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 10 марта, на 12,66 коп. до 24,8755 UAH/USD после того, как перед длинными выходными НБУ укрепил гривну.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 6-9 марта, на 17,54 коп. до 24,7489 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза.  

Тем временем,  банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте. Кроме того, экономисты прогноз курса доллара в этом году условно разделили на три группы и рассказали, чего ожидать. 

Кроме того, в пятницу курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

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