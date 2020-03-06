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06 марта 2020, пятница, 12:10 3352 Документ
Кабмин 2020-03-06T12:11:45+02:00
Українські Новини
Гончарук в феврале получил надбавок и командировочных почти в два раза больше оклада

Гончарук в феврале получил надбавок и командировочных почти в два раза больше оклада

Елена Новикова
Зарплаты, Премьер-министр, Алексей Гончарук, зарплаты чиновников, Зарплаты за февраль
Алексей Гончарук. Фото: КМУ
Алексей Гончарук. Фото: КМУ

Заработная плата бывшего премьер-министра Алексея Гончарука за февраль составила 44 тыс. гривен, в то время как в январе он заработал 42 тысячи гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в феврале, составила 43 656 гривен, из них должностной оклад - 15 125 гривен, надбавка за интенсивность труда - 15 125 гривен, зарплата за время командировки - 13 404 гривны.

Сумма удержанных налогов составила 8 512 гривен.

Фактическая сумма, полученная Гончаруком, составила 35 143 гривны.

Ответ на запрос Українських Новин.Ответ на запрос Українських Новин.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Верховная Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. В Кабмине Шмыгаля на своих должностях остались Арсен Аваков, Михаил Федоров, Владислав Криклий и Денис Малюська. А Вадим Пристайко и Дмитрий Кулеба поменялись должностями.

Также Дмитрий Кулеба за февраль заработал 44 тысячи гривен, а Михаилу Федорову в феврале зарплату не начислили.

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