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05 березня 2020, четвер, 19:33 18
Верховна Рада і партії 2020-03-05T20:45:02+02:00
Українські Новини
Рябошапка втік із засідання Ради, яка звільняє його

Рябошапка втік із засідання Ради, яка звільняє його

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Верховна Рада
Руслан Рябошапка. Фото: Слуга народу
Руслан Рябошапка. Фото: Слуга народу

Генпрокурор Руслан Рябошапка представив звіт про свою роботу на посади у Верховній Раді під час позачергового засідання, а потім пішов, відмовившись відповідати на запитання нардепів, на засіданні у четвер, 5 березня.

"Я йду, але я йду, щоб повернутися", - сказав генпрокурор Руслан Рябошапка в ході засідання Верховної Ради, передають Українські Новини.

Він зазначив, що не знає, чи проголосує Рада за його відставку.

Після виступу в парламенті Рябошапка покинув сесійну залу.

В ході свого виступу Рябошапка зазначив реформу Генпрокуратури, а також результати розслідування справи про вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський згоден, що Генеральний прокурор не показав результату своєї роботи, тому повинен покинути посаду.

Також повідомлялося, що в "Слуги народу" обговорюється на посаду генпрокурора кандидатура юриста "Кварталу 95".

Раніше Українські Новини посали про те, яку заробітну плату у грудні отримали силовики і наскільки їх зарплати відрізняються від листопадових.

А також генеральний прокурор Руслан Рябошапка сказав, що не постує.

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