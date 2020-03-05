подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 марта 2020, четверг, 19:12 190
Экономика 2020-03-05T19:14:44+02:00
Українські Новини
В Пенсионном фонде рассказали, насколько выросла пенсия в 2019

В Пенсионном фонде рассказали, насколько выросла пенсия в 2019

Ольга Фандорина
Пенсии, Пенсионный фонд, Повышение пенсий, пенсии в Украине
Пенсии. Повышение пенсий. Деньги. гривны. Фото: censor.net
Пенсии. Повышение пенсий. Деньги. гривны. Фото: censor.net

В то время, как в Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа, ежегодное повышение пенсий в марте-2020 так не состоялось. В течение 2019 год средний размер пенсии в Украине вырос на 437 гривен и составил 3083 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что в прошлом году выплату пенсий обеспечили 11,3 млн человек.

Также было назначено 378,8 тысяч новых пенсий и проведено пять автоматических перерасчетов пенсий.

Как сообщали Українські Новини, повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят.

ранее в Пенсионном фонде рассказали, почему выплаты не проиндексируют с 1 марта. По словам пресс-секретаря, правительство Гончарука пока не приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. По предварительной информации, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем еще неизвестно.


Кроме того, украинцам предлагают доплачивать по 500 гривен, если они выйдут на пенсию позже. На данный момент решение правительства - это лишь законопроект.

А тем временем, президент Владимир Зеленский отмечает, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Также пенсионный фонд направил 623 млн гривен на финансирование пенсий за март.

Больше новостей о: Пенсии Пенсионный фонд Повышение пенсий пенсии в Украине

Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют в...
Следующую индексацию пенсий проведут в сентябре. К...
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова уже...
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий не...
Рада выразила недоверие Рябошапке
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная
Новости
Руслан Рябошапка в Раде переписывается с Андреем Богданом. Фото
Рябошапка в Раде жаловался Богдану и неизвестной девушке 20:06
Турецкие силовики не намерены впускать беженцев из Греции 19:59
Венедиктова не назначала прокуроров в расследуемых ГБР производствах, — Офис генпрокурора 19:54
Рада выразила недоверие Рябошапке 19:51
Рябошапка сбежал с заседания Рады, которая его увольняет 19:33
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
Массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok