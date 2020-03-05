В Пенсионном фонде рассказали, насколько выросла пенсия в 2019

В то время, как в Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа, ежегодное повышение пенсий в марте-2020 так не состоялось. В течение 2019 год средний размер пенсии в Украине вырос на 437 гривен и составил 3083 гривны. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что в прошлом году выплату пенсий обеспечили 11,3 млн человек.

Также было назначено 378,8 тысяч новых пенсий и проведено пять автоматических перерасчетов пенсий.

Как сообщали Українські Новини, повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят.

ранее в Пенсионном фонде рассказали, почему выплаты не проиндексируют с 1 марта. По словам пресс-секретаря, правительство Гончарука пока не приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. По предварительной информации, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем еще неизвестно.



Кроме того, украинцам предлагают доплачивать по 500 гривен, если они выйдут на пенсию позже. На данный момент решение правительства - это лишь законопроект.

А тем временем, президент Владимир Зеленский отмечает, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Также пенсионный фонд направил 623 млн гривен на финансирование пенсий за март.