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28 февраля 2020, пятница, 05:40 660
Кабмин 2020-02-28T07:50:30+02:00
Українські Новини
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта

Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта

Таня Войтюк
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионный фонд, Пенсия, индексация пенсий
Пенсию не будут индексировать с марта
Пенсию не будут индексировать с марта

С 1 марта 2020 года украинским пенсионерам должны проиндексировать пенсии, но в Пенсионном фонде эту информауию не подтвердили. Об этом сообщает "Страна".

Правительство Гончарука пока не приняло решение об индексации пенсий с 1 марта.

"Должно быть соответствующее распоряжение Кабмина на этот счет, а его пока нет. ПФ уже подал все расчеты с Минсоцполитики и оно должно подготовить соответствующий проект правительственного постановления, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета", — сообщила пресс-секретарь Пенсионного фонда Анна Швец.

Аналитик института Growford Алексей Кущ напоминает, что согласно пенсионному законодательству, индексация пенсий должна проходить каждый год по определенной формуле: 50% от прироста средних зарплат и процента инфляции за прошлый год. Но нигде не указано, с какого именно числа должен осуществляться перерасчет.

"В прошлом году это сделали с 1 марта, а как будет в этом году — пока неясно. Могут пересчитать с апреля или мая, а могут и вовсе поставить этот вопрос на паузу. Если нынешний Кабмин уйдет в отставку, то появится и официальный повод отложить индексацию на неопределенное время, ведь новое правительство еще нужно сформировать, плюс не факт, что оно сразу же возьмется за пенсии", — сообщил он.

Согласно полученной информации, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем еще неизвестно.

Как сообщали Українські Новини, украинцам предлагают доплачивать по 500 гривен, если они выйдут на пенсию позже.

Тем временем в 2022-2023 Кабинет Министров планирует ввести систему накопительной пенсии.

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