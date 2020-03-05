підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 березня 2020, четвер, 19:12 5
Економіка 2020-03-05T19:25:04+02:00
Українські Новини
У Пенсійному фонді розповіли, на скільки виросла пенсія у 2019

У Пенсійному фонді розповіли, на скільки виросла пенсія у 2019

Ольга Фандорина
Пенсії, підвищення пенсій, Пенсійний фонд, Індексація
Пенсії. Підвищення пенсій. Гроші. гривні. Фото: censor.net
Пенсії. Підвищення пенсій. Гроші. гривні. Фото: censor.net

В той час, як в Україні в 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу щорічне підвищення пенсій у березні-2020 так не відбулося. Протягом 2019 рік середній розмір пенсії в Україні зріс на 437 гривень і склав 3083 гривні. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Наголошується, що в минулому році забезпечили виплату пенсій 11,3 млн осіб.

Також було призначено 378,8 тисяч нових пенсій та проведено п'ять автоматичних перерахунків пенсій. 

Як повідомляли Українські Новини, підвищення пенсій перенесли: коли проіндексують виплати і скільки додадуть.

раніше в Пенсійному фонді розповіли, чому виплати не проіндексують з 1 березня. За словами прес-секретаря, уряд Гончарука поки не прийняло рішення про індексацію пенсій з 1 березня. За попередньою інформацією, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.Крім того, українцям пропонують доплачувати за 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше. На даний момент рішення уряду - це лише законопроект.

А тим часом, президент Володимир Зеленський зазначає, що реальний план по підвищенню пенсій відсутня.

Також пенсійний фонд направив 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень.

Більше новин про: Пенсії підвищення пенсій Пенсійний фонд Індексація

В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус
У Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус
Новини
Рябошапка втік із засідання Ради, яка звільняє його 19:33
Університет Шевченка з 10 березня скасує масові заходи через коронавірус 19:19
У Пенсійному фонді розповіли, на скільки виросла пенсія у 2019 19:12
Новий Кабмін вирішив посилити оперативний штаб з протидії коронавирусу 18:53
Гетьманцева звинуватили в сексизмі: глава фінансового комітету проти призначення "баби"- заступника міністра 18:44
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
більше новин
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроекті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірусом, - Данилов 14:31
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok