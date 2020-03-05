У Пенсійному фонді розповіли, на скільки виросла пенсія у 2019

В той час, як в Україні в 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу щорічне підвищення пенсій у березні-2020 так не відбулося. Протягом 2019 рік середній розмір пенсії в Україні зріс на 437 гривень і склав 3083 гривні. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Наголошується, що в минулому році забезпечили виплату пенсій 11,3 млн осіб.

Також було призначено 378,8 тисяч нових пенсій та проведено п'ять автоматичних перерахунків пенсій.

Як повідомляли Українські Новини, підвищення пенсій перенесли: коли проіндексують виплати і скільки додадуть.

раніше в Пенсійному фонді розповіли, чому виплати не проіндексують з 1 березня. За словами прес-секретаря, уряд Гончарука поки не прийняло рішення про індексацію пенсій з 1 березня. За попередньою інформацією, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.Крім того, українцям пропонують доплачувати за 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше. На даний момент рішення уряду - це лише законопроект.

А тим часом, президент Володимир Зеленський зазначає, що реальний план по підвищенню пенсій відсутня.

Також пенсійний фонд направив 623 млн гривень на фінансування пенсій за березень.