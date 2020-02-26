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26 февраля 2020, среда, 12:48 106
Кабмин 2020-02-26T12:48:24+02:00
Українські Новини
В Украине предлагают доплачивать по 500 гривен людям, которые выйдут на пенсию позже

В Украине предлагают доплачивать по 500 гривен людям, которые выйдут на пенсию позже

Елизавета Кесельман
Пенсия, ПФУ, Кабмин, Гончарук, Надбавка к пенсии

Тем временем, как власти обещают поднять пенсионный возраст в 2020 году, в Кабмине одобрили проект, предусматривающий доплачивать более 500 гривен в месяц категориям граждан, которые решат выйти на пенсию позже. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - отметил премьер.

Скриншот:t.me/PMHoncharuk/411Скриншот:t.me/PMHoncharuk/411

При этом он не уточнил, о каких именно категории пенсионеров пока идет.

На данный момент решение правительства - это лишь законопроект. Для того, чтобы оно вступило в силу, за него должны проголосовать большинство в Верховной Раде.

Как сообщали Українські Новини, в 2022-2023 году Кабмином планируется введение накопительной пенсии.

Кроме того, минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку.

Также в Пенсионном фонде Украины объяснили, что влияет на размер выплат,.

Тем временем, в 2028 году половина людей пенсионного возраста не смогут оформить пенсию в 60 лет, поскольку не будут иметь необходимого стажа, однако недостающие годы можно докупить.

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