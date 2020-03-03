Пенсионный фонд направил 623 млн гривен на финансирование пенсий за март

В то время как премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что решения об индексации пенсий еще нет, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март. На финансирование пенсий направили 622, 6 млн гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд на странице в Facebook.

"По состоянию на 2 марта выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 622, 6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий. Фото: Facebook/ПФУ



Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, почему выплаты не проиндексируют с 1 марта. По словам пресс-секретаря, правительство Гончарука пока не приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. По предварительной информации, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем еще неизвестно.



Кроме того, украинцам предлагают доплачивать по 500 гривен, если они выйдут на пенсию позже. На данный момент решение правительства - это лишь законопроект.



Тем временем, по мнению Бойко, правительство обмануло пенсионеров, не проиндексировав пенсии.