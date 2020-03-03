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03 марта 2020, вторник, 05:00 117
Финансы 2020-03-03T05:00:02+02:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил 623 млн гривен на финансирование пенсий за март

Пенсионный фонд направил 623 млн гривен на финансирование пенсий за март

Валерия Драгомирова
Пенсии, ПФУ, Финансирование пенсий, Пенсии за март
Деньги
Деньги

В то время как премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что решения об индексации пенсий еще нет, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за март. На финансирование пенсий направили 622, 6 млн гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд на странице в Facebook.

"По состоянию на 2 марта выплаты производятся в полном объеме в соответствии с плановыми показателями. На финансирование пенсий направлено 622, 6 млн гривен", - говорится в сообщении.

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий. Фото: Facebook/ПФУПенсионный фонд начал финансирование пенсий. Фото: Facebook/ПФУ


Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали, почему выплаты не проиндексируют с 1 марта. По словам пресс-секретаря, правительство Гончарука пока не приняло решение об индексации пенсий с 1 марта. По предварительной информации, с марта никакого перерасчета пенсий может и не быть, а как решат вопрос в дальнейшем еще неизвестно.

Кроме того, украинцам предлагают доплачивать по 500 гривен, если они выйдут на пенсию позже. На данный момент решение правительства - это лишь законопроект.

Тем временем, по мнению Бойко, правительство обмануло пенсионеров, не проиндексировав пенсии. 

 

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