Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила

В то время, как решения по обещанной ранее с 1 марта индексации пенсий еще нет, в Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев.

Об этом сообщает Обозреватель.

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

На пенсию смогут выйти не все: в Украине в 2021-м снова ужесточат правила. Инфографика: Обозреватель.

В то же время, издание пишет, что есть три варианта развития событий. Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине, но в Пенсионном фонде эту информауию не подтвердили.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить надбавку в среднем на 537 гривен в месяц за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

Тем временем в 2022-2023 Кабинет Министров планирует ввести систему накопительной пенсии.