подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
03 марта 2020, вторник, 05:30 1300 Инфографика
Общество 2020-03-03T05:30:02+02:00
Українські Новини
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила

Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила

Надежда Комендантова
Пенсионер, Пенсии, Пенсия, Стаж, пенсии в Украине, Выход на пенсию, пенсионный стаж
Пенсия. Фото: dengi.ua
Пенсия. Фото: dengi.ua

В то время, как решения по обещанной ранее с 1 марта индексации пенсий еще нет, в Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев.

Об этом сообщает Обозреватель.

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

На пенсию смогут выйти не все: в Украине в 2021-м снова ужесточат правила. Инфографика: Обозреватель.На пенсию смогут выйти не все: в Украине в 2021-м снова ужесточат правила. Инфографика: Обозреватель.

В то же время, издание пишет, что есть три варианта развития событий. Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине, но в Пенсионном фонде эту информауию не подтвердили.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде повысить надбавку в среднем на 537 гривен в месяц за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

Тем временем в 2022-2023 Кабинет Министров планирует ввести систему накопительной пенсии.

Больше новостей о: Пенсионер Пенсии Пенсия Стаж пенсии в Украине Выход на пенсию пенсионный стаж

Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как ...
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за мар...
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук...
Поднимут пенсионный возраст: как будут платить пен...
Законопроект о референдуме могут опубликовать 4 марта, - Стефанчук
В январе 2020 коммуналка выросла на 20% в сравнении с прошлым годом
Новости
В феврале министр юстиции Малюська заработал намного меньше, чем его заместители 07:30 Документ
Гончарук уходить не собирается. В Украине ищут коронавирус 07:00 Новости дня
Доллар резко подорожал во вторник. Официальный курс валют от НБУ 06:00
Максимальный размер льготного кредита под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен 05:55
В 2020 резко вырастут цены на контрактную форму обучения. Какие специальности подорожают 05:35
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
больше новостей
Убийство Старицкого: полиция не провела следственный эксперимент из-за отсутствия Кожары дома
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok