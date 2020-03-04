Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде отмечает, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Реальный план по повышению пенсий, к сожалению, отсутствует. Большая часть пенсионеров получают менее 2 тыс. гривен. Индексация пенсий не проведена", - сказал он.

Кроме того, Президент отметил, что Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая на свое содержание проедает 5 млрд гривен.

"Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что нереализована, мы столько за это боремся", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал о том, сколько недополучил бюджет средств из-за контрабанды.

Тем временем Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопроса по Кабинету Министров и заслушивания отчета правоохранителей. В зале присутствует Президент Владимир Зеленский, а также члены Кабмина во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.