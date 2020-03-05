В Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии

В то время, как вчера начали проверку шестерых украинцев на коронавирус, сегодня, 5 марта, еще у двух человек в Черновицкой области, где обнаружен первый инфицированный в украине человек, подозревают китайский вирус. Об этом говорится в сообщении Черновицкой областной государственной администрации.

Так, сообщается, что буковинцев госпитализировали с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение

"Еще двух буковинцев сегодня, 5 марта, госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3284 человек (за сутки 83 случая). А количество людей, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось до 53 276 человек (2 585 человек за сутки).

Тем временем на киевских госпитальных базах есть 500 мест для людей с подозрением на коронавирус.

А в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.