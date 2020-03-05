В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус

Через коронавірус, на який станом на сьогодні захворіли в світі більше 95 тисяч людей, в Україні хочуть обмежити масові заходи.

Про це в ході брифінгу в Нових Санжарах Полтавської області повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Найближчим часом ми, на жаль, повинні будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, будемо тимчасово закривати школи", — сказав він.

За словами Ляшка, у лабораторії на дослідженні знаходяться 10 зразків з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Стан жителя Чернівців, у якого виявили коронавірус, стабільний.

Особи, які з ним контактували, знаходяться під наглядом.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні зареєстровано перший випадок коронавирусної інфекції у жителя Чернівців.

Кабінет Міністрів готовий оголосити карантин в разі спалаху коронавірусу в Україні, однак закривати кордони з метою недопущення інфекції Україна не планує.