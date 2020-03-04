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04 марта 2020, среда, 15:10 522
Общество 2020-03-04T15:10:19+02:00
Українські Новини
Стало известно, сколько человек контактировали с больным коронавирусом в Черновцах

Стало известно, сколько человек контактировали с больным коронавирусом в Черновцах

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Только 2 гражданских, в том числе жена, контактировали с заболевшим коронавирусом мужчиной в Черновцах.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой областной государственной администрации Мария Полищук.

"С мужчиной, который заболел коронавирусом, контактировали 2 гражданских. Они в самоизоляции", - сказала она.

По ее словам, первое время жена заболевшего находилась дома в изоляции, однако после протестов соседей ее перевезли в другое место.

Полищук не сообщила, куда именно перевезли супругу заболевшего в целях ее же безопасности.

Она уточнила, что никаких симптомов коронавируса у людей, которые контактировали с заболевшим, не наблюдается.

Также Полищук сообщила, что они обеспечены необходимой помощью, в том числе и продуктами питания.

Как сообщали Українськi Новини, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Тем временем в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек.

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