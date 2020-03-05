В Ираке зафиксировали первую смерть от коронавируса

Вчера, 4 марта, в Ираке зафиксировали первый случай гибели от китайского коронавируса, которым заразились уже больше 95 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Так, сообщается, что от коронавируса скончался 63-летний мужчина в провинции Сулеймания.

Согласно информации местной прессы, мужчина был имамом, в связи с ухудшением состояния здоровья поступил в больницу.

Отмечается, что он страдал сердечной недостаточностью и перенес три операции.

Сообщалось, что в Ираке выявлено 32 случая заражения коронавирусом.

Отметим, что всего по состоянию на 5 марта в мире погибли 3 284 человека от коронавируса.

Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post

Как сообщали Українські Новини, на киевских госпитальных базах есть 500 мест для людей с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, сколько человек контактировали с больным коронавирусом в Черновцах.

Тем временем в Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса.

Также в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

А в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек.