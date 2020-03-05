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05 марта 2020, четверг, 08:13 281
Мир 2020-03-05T08:13:49+02:00
Українські Новини
В Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса

В Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса

Валерия Драгомирова
Венгрия, Коронавирус, Иранцы, Коронавирус в Венгрии
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В Венгрии подтвердили два первых случая заболевания коронавирусом, которым заразились более 90 тысяч человек по всему миру, оба - у иранских студентов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У нас есть первое зараженное лицо, точнее сразу два, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт заражения подтвержден", - сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса за пределами Китая, где вспышка началась в конце прошлого года.

Студенты отправились домой на иранский Новый год, и один из них решил провериться, не заразился ли, сказал Янош Славик, глава Национального института инфекционных заболеваний.

Он отказался уточнить, в каком заведении учатся студенты. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек.

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