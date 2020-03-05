В Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса

В Венгрии подтвердили два первых случая заболевания коронавирусом, которым заразились более 90 тысяч человек по всему миру, оба - у иранских студентов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.



"У нас есть первое зараженное лицо, точнее сразу два, которых нам пришлось госпитализировать. У них пока нет симптомов, но факт заражения подтвержден", - сообщил премьер-министр Виктор Орбан.



Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса за пределами Китая, где вспышка началась в конце прошлого года.



Студенты отправились домой на иранский Новый год, и один из них решил провериться, не заразился ли, сказал Янош Славик, глава Национального института инфекционных заболеваний.



Он отказался уточнить, в каком заведении учатся студенты. Жена одного из студентов и подруга другого были изолированы.



Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.



Тем временем в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек.