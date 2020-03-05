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  • В Іраку зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу
05 березня 2020, четвер, 10:10 11
Світ 2020-03-05T11:15:02+02:00
Українські Новини
В Іраку зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу

В Іраку зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Іраку
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Вчора, 4 березня, в Іраку зафіксували перший випадок загибелі від китайського коронавірусу, на який заразилися вже більше 95 тис. осіб по всьому світу. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Так, повідомляється, що від коронавірусу помер 63-річний чоловік у провінції Сулейманія.

Згідно з інформацією місцевої преси, чоловік був імамом, у зв'язку з погіршенням стану здоров'я поступив в лікарню.

Зазначається, що він страждав серцевою недостатністю та переніс три операції.

Повідомлялося, що в Іраку виявлено 32 випадки зараження на коронавірус.

Відзначимо, що всього станом на 5 березня в світі загинули 3 284 людини від коронавірусу.

Карта коронавіруса. Дані: South China Morning PostКарта коронавірусу. Дані: South China Morning Post

Як повідомляли Українські Новини, на київських госпітальних базах є 500 місць для людей з підозрою на коронавірус.

Раніше стало відомо, скільки людей контактували з хворим на коронавірус у Чернівцях.

Тим часом в Угорщині підтвердили перші випадки коронавірусу.

Також у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу.

А в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох осіб.

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