Новый премьер-министр Шмыгаль не будет существенно менять курс прошлого Кабмина

Курс правительства существенно изменен не будет. Об этом сообщил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини. "Курс остается неизменным, об этом говорил Президент... Программа правительства будет представлена согласно закону в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они не изменятся существенно", - сказал он. По его словам, отдельное внимание нового правительства будет уделено промышленному производству, агропромышленному развитию, социальным вопросам и их решению. Кроме этого, для правительства останется одним из важных вопрос уровня пенсий и минимальных зарплат. Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль выступает за пересмотр государственного бюджета на 2020 год. Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Также Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226. Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. Кроме того, Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует. Тем временем на место Гончарука президент предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.