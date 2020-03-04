Новый премьер-министр Шмыгаль не будет существенно менять курс прошлого Кабмина

Курс правительства существенно изменен не будет. Об этом сообщил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"Курс остается неизменным, об этом говорил Президент... Программа правительства будет представлена согласно закону в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они не изменятся существенно", - сказал он.

По его словам, отдельное внимание нового правительства будет уделено промышленному производству, агропромышленному развитию, социальным вопросам и их решению.

Кроме этого, для правительства останется одним из важных вопрос уровня пенсий и минимальных зарплат.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль выступает за пересмотр государственного бюджета на 2020 год.

Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Также Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства.



Кроме того, Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.



Тем временем на место Гончарука президент предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.