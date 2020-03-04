подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 18:49 235
Кабмин 2020-03-04T18:49:37+02:00
Українські Новини
Новый премьер-министр Шмыгаль не будет существенно менять курс прошлого Кабмина

Новый премьер-министр Шмыгаль не будет существенно менять курс прошлого Кабмина

Ольга Фандорина
Кабмин, Денис Шмыгаль, Новый Кабмин, Кабмин Гончарука
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Курс правительства существенно изменен не будет. Об этом сообщил новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передают Українськi Новини.

"Курс остается неизменным, об этом говорил Президент... Программа правительства будет представлена согласно закону в течение определенного срока. Там будут четко прописаны все направления, векторы и стратегия этого правительства, но они не изменятся существенно", - сказал он.

По его словам, отдельное внимание нового правительства будет уделено промышленному производству, агропромышленному развитию, социальным вопросам и их решению.

Кроме этого, для правительства останется одним из важных вопрос уровня пенсий и минимальных зарплат.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль выступает за пересмотр государственного бюджета на 2020 год.

Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

Также Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226. 

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. 


Кроме того, Зеленский во время выступления в Раде отметил, что реальный план по повышению пенсий отсутствует. 

Тем временем на место Гончарука президент предложил кандидатуру вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. 

Больше новостей о: Кабмин Денис Шмыгаль Новый Кабмин Кабмин Гончарука

Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль
Рада отправила Гончарука в отставку
Новости
Новый премьер-министр Шмыгаль не будет существенно менять курс прошлого Кабмина 18:49
Фракции Порошенко и Вакарчука не голосовали за отставку правительства Гончарука 18:49
Главный конкурент Трампа Майкл Блумберг проиграл в предвыборной гонке и поддержал Байдена 18:38
ICU стала главным партнером соревнований студентов-финансистов в Украине 18:26
Новым премьер-министром стал Денис Шмыгаль 18:24
больше новостей
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа 16:05
больше новостей
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok