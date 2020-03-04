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04 марта 2020, среда, 18:21 261
Политика 2020-03-04T18:21:14+02:00
Українські Новини
Кандидат в премьеры Шмыгаль заявил, что нужно пересмотреть бюджет - особенно по пенсиям и выплатам

Кандидат в премьеры Шмыгаль заявил, что нужно пересмотреть бюджет - особенно по пенсиям и выплатам

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Госбюджет, Пенсии, Социальные выплаты, Денис Шмыгаль, Пересмотр госбюджета
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Кандидат на должность премьер-министра Денис Шмыгаль выступает за пересмотр государственного бюджета на 2020 год, который ранее утвердил и подписал Зеленский.

Об этом он сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, передают Українські Новини.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно. Это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий", - сказал он.

При этом Шмыгаль сообщил, что есть расходы, которые необходимо сократить.

Это касается премий и зарплат чиновников.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский отмечает, что реальный план по повышению пенсий отсутствует.

Вместо Алексея Гончарука, который сегодня может уйти в отставку, президент Владимир Зеленский рекомендовал назначить премьер-министром Дениса Шмыгаля.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий

А тем временем, Рада отправила Гончарука в отставку.

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